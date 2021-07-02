حكاية التوأم أروى وآلاء.. متفوقتان رياضيا فى لعبة الكاراتيه وعلميا "فيديو"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أروى وآلاء محمد الغريب شقيقتان توأم، من محافظة الشرقية، برعتا في الألعاب الرياضية، وحصدا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى لعبة الكاراتيه. وقالت أروى 15 سنة: حصلت على المركز الأول جمهورية وانضممت للمنتخب المصرى وحصلت أيضا على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للرنك المصرى المفتوح".

وأشارت إلى أنها تنظم وقتها بين مواعيد التمارين والمذاكرة والدروس والتمارين بالمنتخب المصرى للكاراتيه، ورغم أنه عمل مرهق جداً إلا أنها استطاعت أن تتغلب على كل الصعوبات وتفوقت فى دراستها بالشهادة الإعدادية، وأيضا التفوق وحصد المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية، وأنها تركز فى الحصول على مركز أول عالميا فى البطولات القادمة.

وأضافت الأولى فى بطولة الجمهورية المفتوحة للرنك فى لعبة الكاراتيه، أنها بدأت ممارسة لعبة الكاراتيه وهى فى سن 6 سنوات، وحصلت على العديد من البطولات وتقوم بالتمارين مرتين أيضاً يومياً وتنام 6 ساعات ليلاً، وقالت إنها مصرة على حصد المركز الأول ورفع العلم المصرى فى المحافل الدولية، لأن الرياضة محفز كبير على التفوق العلمى.

وقالت توأمها آلاء: "أنا بطلة جمهورية 4 مرات، وحصلت على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية المفتوحة للرنك، وتفوقت بفضل الله فى الشهادة الإعدادية والتحقت بالصف الأول الثانوى هذا العام، وأتمنى أن أكون صيدلانية".



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