اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 09:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حكاية التوأم أروى وآلاء.. متفوقتان رياضيا فى لعبة الكاراتيه وعلميا "فيديو"

الجمعة، 02 يوليه 2021 09:30 ص
حكاية التوأم أروى وآلاء.. متفوقتان رياضيا فى لعبة الكاراتيه وعلميا "فيديو" التوأم أروى وآلاء
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أروى وآلاء محمد الغريب شقيقتان توأم، من محافظة الشرقية، برعتا في الألعاب الرياضية، وحصدا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى لعبة الكاراتيه. وقالت أروى 15 سنة: حصلت على المركز الأول جمهورية وانضممت للمنتخب المصرى وحصلت أيضا على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للرنك المصرى المفتوح".

وأشارت إلى أنها تنظم وقتها بين مواعيد التمارين والمذاكرة والدروس والتمارين بالمنتخب المصرى للكاراتيه، ورغم أنه عمل مرهق جداً إلا أنها استطاعت أن تتغلب على كل الصعوبات وتفوقت فى دراستها بالشهادة الإعدادية، وأيضا التفوق وحصد المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية، وأنها تركز فى الحصول على مركز أول عالميا فى البطولات القادمة.

وأضافت الأولى فى بطولة الجمهورية المفتوحة  للرنك فى لعبة الكاراتيه، أنها بدأت ممارسة لعبة الكاراتيه وهى فى سن 6 سنوات، وحصلت على العديد من البطولات وتقوم بالتمارين مرتين أيضاً يومياً وتنام 6 ساعات ليلاً، وقالت إنها مصرة على حصد المركز الأول ورفع العلم المصرى فى المحافل الدولية، لأن الرياضة محفز كبير على التفوق العلمى.

وقالت توأمها آلاء: "أنا بطلة جمهورية 4 مرات، وحصلت على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية المفتوحة للرنك، وتفوقت بفضل الله فى الشهادة الإعدادية والتحقت بالصف الأول الثانوى هذا العام، وأتمنى أن أكون صيدلانية".

اروى
اروى

 

الاء
الاء

 

التوأم
التوأم

 


الكاراتيه

التوأم أروى وآلاء

لعبه الكاراتيه

منتخب الكاراتيه

اليوم السابع بلس

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس اللجنة المنظمة لبريميرليج الكاراتيه يلتقى جيانا فاروق

الأحد، 27 يونيو 2021 11:11 ص

شقيقتان بالشرقية أبطال فى الكاراتيه وتنضمان لمنتخب مصر.. لايف

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:07 م

صور .. الكاراتيه يغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة باريس الدولية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 04:50 م

أبناء الشرقية فى العالمية.. لاعبان بنادى ههيا الرياضى للكاراتيه يتأهلان للدورى العالمى بكرواتيا يوليو المقبل.. حققا ميداليات عربيا وإفريقيا ويحلمان برفع علم مصر فى المحافل الدولية.. صور

الأربعاء، 02 يونيو 2021 05:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة