جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كتاب أثرى

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 ب مطار القاهرة الدولى برئاسة أسامة دياب مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري بالمخالفة لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وقال مصدر بمصلحة الجمارك، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على إحدى الرحلات القادمة من موسكو استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك راكب أوروبي من أصل مصري حاول الاندساس وسط مجموعة سياحية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على أسامة دياب مدير الجمرك قرر تفتيش حقائبة بواسطة أحمد سيد عافية مدير الحركة وعبد الرحمن سيد إسماعيل ومحمد نسيم مأمورى الجمرك فتبين وجود كتاب قديم بعنوان "الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة" وعناوين اخرى.

وبالعرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة والذي أبلغ حمدي همام وكيل وزارة الاثار وهناء المشهور المدير العام، الذين شكلوا لجنة للمعاينة من الوحدة الأثرية بالمطار وانتهي تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب، علي ان يتم العرض علي اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية والتي قام " همام " بتشكيلها بعضوية كل من طارق احمد طراد وغادة محمد الجوهري ومحمد فوزي السيد والذين قرروا أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته وأن يصادر الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة.

قرر أسامة دياب مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 68 لسنة 2021 بالواقعة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي الذي احال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.