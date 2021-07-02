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تعرف على أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة فى يوليو.. اقتران القمر والزهرة الأبرز

الجمعة، 02 يوليه 2021 01:30 ص
تعرف على أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة فى يوليو.. اقتران القمر والزهرة الأبرز ظواهر فلكية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك والمهتمون بالظواهر الفلكية على موعد خلال شهر يوليو الحالى مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين السماء طوال الشهر. وينشر "اليوم السابع" لقرائه بالتواريخ أبرز تلك الظواهر الجوية المرتقبة خلال الشهر الجارى، كما يلى: 
 
 
5 يوليو:
عطارد عند أقصى استطالة له غربا 
القمر عند أبعد مسافة له من الأرض
 
6 يوليو: 
الأرض عند أبعد مسافة له من الشمس.
 
7 يوليو: 
عطارد يصل أعلى نقطة له فى السماء صباحا.
 
8 يوليو: 
اقتران القمر وكوكب عطارد.
 
10 يوليو: 
ميلاد هلال شهر ذو الحجة. 
القمر عند أقرب مسافة له من الشمس.
 
12 يوليو: 
اقتران القمر وكوكب الزهرة. 
اقتران القمر وكوكب المريخ.
 
13 يوليو: 
كوكب المريخ عند أبعد مسافة له من الشمس. 
اقتران كوكبى الزهرة والمريخ.
 
17 يوليو:
قمر شهر(ذو الحجة) فى طور تربيع أول.
 
18 يوليو: 
بلوتو فى تقابل مع الشمس.
 
21 يوليو: 
القمر عند أقرب مسافة له من الأرض 
 
23 يوليو: 
القمر عند أبعد مسافة له من الشمس
 
24 يوليو:
قمر شهر (ذو الحجة) بدرا. 
كوكب عطارد عند أقرب مسافة له من الشمس.
اقتران القمر وكوكب زحل. 
 
26 يوليو:
اقتران القمر وكوكب المشترى.
 
30 يوليو: 
زخات شهب دلتا أكواريدس.
 
31 يوليو: 
قمر شهر(ذو الحجة) فى طور تربيع ثان.

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اليوم السابع بلس

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