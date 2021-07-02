تراجع الواردات المصرية من الأسماك إلى 945 مليون جنيه فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من الأسماك في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة واردات مصر من الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة نحو 945 مليون و584 ألف جنيه "59 مليون و99 ألف دولار"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر مارس الماضي، بينما كانت مليار و390 مليون جنيه "86 مليون و915 ألف دولار" في شهر مارس عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 445 مليون جنيه "27 مليون و816 ألف دولار".

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الأسماك جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و126 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل مليار و237 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 111 مليون و244 ألف دولار.

ومن أهم واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة كانت اللحوم بقيمة 137 مليون و838 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 148 مليون و863 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 11 مليون دولار، يليها الألبان ومنتجاتها وبلغت قيمتها 63 مليون و232 ألف دولار، مقابل 88 مليون و100 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 24 مليون و868 ألف دولار.