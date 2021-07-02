تحطم طائرة شحن من طراز بوينج 737 بعد فشل بالمحركات فى هونولولو

كتب محمد جمال

تحطمت طائرة شحن من طراز بوينج 737 بعد فشل بالمحركات في هونولولو، حسبما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، ولم تذكر السلطات حتى الأن عن ضحايا أو مصابين.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة شحن من طراز بوينغ 737، هبطت اضطرارياً قبالة ساحل هونولولو، عاصمة ولاية هاواي، مشيرة إلى نجاح حرس السواحل الأمريكى في إنقاذ طاقم الطائرة.

وأعلنت إدارة الطيران أن طاقم الطائرة المؤلف من شخصين أبلغ المراقبين، بعد إقلاعها من عاصمة هاواي هونولولو، بتعطل أحد المحركات.وذكرت الإدارة أن الطيارين حاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرا إلى تنفيذ هبوط اضطراري في البحر.

وأكدت الإدارة نجاة كلا الطيارين وإنقاذهما من قبل حفر السواحل، مؤكدة أن تحقيقا سيجري لكشف ملابسات الحادث.