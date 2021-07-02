اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 09:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بابا الفاتيكان يحث زعماء لبنان على التخلى عن المصالح الحزبية وإصلاح البلاد

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:00 ص
بابا الفاتيكان يحث زعماء لبنان على التخلى عن المصالح الحزبية وإصلاح البلاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روما أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حث بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، زعماء لبنان على تنحية المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل السلم والاستقرار فى بلادهم.

وأطلق البابا مناشدته هذه فى نهاية قمة استغرقت يوماً مع زعماء مسيحيين لبنانيين فى الفاتيكان؛ لمناقشة كيف يمكن للأديان مساعدة البلاد على النهوض من أزمتها، وجدد التأكيد على رغبته فى زيارة لبنان.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم  الخميس .

وأكد البابا أهمية أن يختار من هم فى السلطة أخيرا وبحزم، العمل من أجل سلام حقيقى وليس من أجل مصالحهم الخاصة، "لنضع حدا لتربُح القلة من معاناة الكثرة".

وقال البابا - خلال الصلاة الختامية فى كاتدرائية القديس بطرس - إنه يجب ألا يتم السماح لأنصاف الحقائق أن تحبط تطلعات الناس.

وأشار إلى أن اللبنانيين يشعرون بخيبة أمل ومرهقون ويحتاجون إلى اليقين والأمل والسلام، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه ينبغى عدم استغلال لبنان والشرق الأوسط لتحقيق مصالح ومكاسب خارجية.

 


بابا الفاتيكان

لبنان

أخبار لبنان

التخلى عن المصالح الحزبية

البابا فرنسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة