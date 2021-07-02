اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 10:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

انقطاع التيار الكهربائى يؤدى إلى تلف عدد من لقاحات كورونا فى تونس

الجمعة، 02 يوليه 2021 07:03 م
انقطاع التيار الكهربائى يؤدى إلى تلف عدد من لقاحات كورونا فى تونس لقاحات _صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى انقطاع التيار الكهربائى فى ولاية توزر، جنوب تونس، إلى تلف عدد من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"من أصناف مختلفة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وقال فؤاد براني، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية فى الإدارة الجهوية للصحة بولاية توزر، إن انقطاع التيار الكهربائى وتعرض المولد الكهربائى الاحتياطى إلى عطل أدى إلى تلف 1634 جرعة من لقاحات كورونا.

 

وكشف برانى أنه سيتم فحص كل اللقاحات للتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أنه السلطات المحلية ستجلب لقاحات من ولاية قفصة، الواقعة شمال توزر، لتلقيح المواطنين.

 

وكانت السلطات التونسية فرضت إغلاقا جزئيا فى العاصمة اعتبارا من أمس الخميس تمنع بموجبه كافة التجمعات، فى وقت تسجل فيه البلاد حصيلة وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

 

وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو فى ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتى سوسة والمنستير الساحليتين، بالإضافة إلى أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشى الوباء، هى باجة وسليانة شمال غربى البلاد، وزغوان شمال، والقيروان وسط تونس.

 

 

 

 


انقطاع التيار الكهربائى

لقاحات كورونا

أخبار تونس

تونس

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة