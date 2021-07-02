اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المغرب يرصد 3 بؤر للمتحور الهندى "دلتا" بالدار البيضاء والقنيطرة

الجمعة، 02 يوليه 2021 07:00 ص
المغرب يرصد 3 بؤر للمتحور الهندى "دلتا" بالدار البيضاء والقنيطرة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(أ ش أ):

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أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى المغرب سعيد عفيف، ظهور ثلاث بؤر بالدار البيضاء للمتحور الهندى دلتا، ورابعة بمدينة القنيطرة.

 

ونقلت صحيفة (الأحداث) المغربية عن عضو اللجنة القول إن السلطات الصحية اتخذت جميع الإجراءات الصحية لتطويق اتساع رقعة الإصابات بهذا المتحور المتميز بسرعته فى الانتشار بنسبة 70% أكثر من المتحور البريطاني.

 

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أنها ستعود الى الاجتماع عن بعد وذلك بعد الارتفاع الملحوظ فى أعداد الحالات المصابة وكذلك الحالات الحرجة، كما وجهت الصحة المغربية ثلاثة تحذيرات خلال الأسبوع الماضى بعد أن سجلت ارتفعا ملحوظا فى أعداد الاصابات والوفيات.

 

 


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رصد 3 بؤر للمتحور الهندى دلتا

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