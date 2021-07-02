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المالية: تسجيل أكثر من 73 ألف طلب لمبادرة إحلال المركبات.. وإنهاء إجراءات 27 ألفا

الجمعة، 02 يوليه 2021 06:48 م
المالية: تسجيل أكثر من 73 ألف طلب لمبادرة إحلال المركبات.. وإنهاء إجراءات 27 ألفا وزارة المالية
كتب محمد شرقاوى

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علق الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن تسليم 2427 سيارة ضمن المبادرة فى النصف الثانى من يوليو الجارى، قائلا: "تقدم أكثر من 73 ألف طلب من المواطنين على الموقع الإلكترونى، والذين ينطبق عليهم الشروط 43 ألف طلب، منهم 27 ألف طلب أنهوا الإجراءات لاستلام السيارة، ورفض 4 آلاف طلب بسبب أن لديهم سيرة سيئة فى البنوك وأسباب ائتمانية تخص البنوك".
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى أم سى تقديم الإعلامية دينا عصمت: "شروط المبادرة الرئاسية لابد أن تكون السيارة ملكية المواطن ولا تقل عن عامين، والمبادرة تستهدف السيارة التى مر عليها 20 عاما، وتقدم الحافز الأخضر لكل المتقدمين". 
 
وتابع: "الحافز الأخضر مقدم من وزارة المالية، ويتم سداده كمقدم للسيارة الجديدة فى حالة الملاكى يسدد 10% بحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسى الحافز الأخضر 20% ويسدد 45 ألف جنيه من قيمة السيارة، والميكروباص الحافز الأخضر 25% وبحد أقصى 65 ألف جنيه".

المالية

مبادرة احلال المركبات

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