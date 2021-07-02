اليوم السابع
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الجمعة، 02 يوليه 2021 10:17 م
أكرم القصاص
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القوات العراقية تحبط استهداف مطار بغداد الدولى بـ 10 صواريخ "جراد"

الجمعة، 02 يوليه 2021 07:20 م
القوات العراقية تحبط استهداف مطار بغداد الدولى بـ 10 صواريخ "جراد" الصواريخ المضبوطه ومعده للاطلاق
كتب وكالات

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أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن القوات الأمنية تمكنت من إحباط عملية استهداف مطار بغداد الدولى بالصواريخ.

 

ولفتت إلى أن قوات الأمن عثرت على حوالى 10 صواريخ "جراد" فى حى الجهاد بالعاصمة، كانت معدة للإطلاق، كانت تستهدف المطار ومحيطه.

 

وأفادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة لاستهداف مطار بغداد الدولي، وقال قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من خلال اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولى بصواريخ نوع جراد عدد (10)".

 

الصواريخ المضبوطه ومعده للاطلاق
الصواريخ المضبوطه ومعده للاطلاق

 

 


القوات العراقية

العراق

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10 صواريخ جراد

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