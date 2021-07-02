اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يوليه 2021 03:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السودان: وفاة شرطي متأثرا بإصابته إبان تظاهرات 30 يونيو

الجمعة، 02 يوليه 2021 11:02 م
السودان: وفاة شرطي متأثرا بإصابته إبان تظاهرات 30 يونيو الشرطة السودانية أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الغرفة المركزية في مكتب النائب العام المكلف بالسودان مبارك محمود، أن 52 شرطيا أصيبوا خلال تظاهرات 30 يونيو الماضي، توفي أحدهم، برتبة رقيب، متأثرا بإصابته.

وأوضحت الغرفة المركزية في مكتب النائب العام السوداني، في بيان، اليوم الجمعة، أن أيا من المتظاهرين لم يصب بأذٍ، الأمر الذي يدلل بجلاء على أن قوات الشرطة تعاملت بمهنية عالية في أداء واجبها في حماية المواطنين.

في غضون ذلك، نعى مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، ووزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ منصور، رقيب الشرطة التي توفي جراء إصابته في التظاهرات.

 


السودان

وفاة شرطي

تظاهرات 30 يونيو

اخبار السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة