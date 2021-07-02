اليوم السابع
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الجمعة، 02 يوليه 2021 01:13 ص
أكرم القصاص
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السعودية تكثف استعداداتها مع اقتراب موسم الحج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

الجمعة، 02 يوليه 2021 01:00 ص
السعودية تكثف استعداداتها مع اقتراب موسم الحج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية مناسك الحج وفق الاجراءات الاحترازية
الرياض أ ش أ

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كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى جاهزيتها لموسم الحج، حيث سخرت جميع الخدمات لزائرى المسجد النبوى على أفضل وجه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائرى المسجد النبوي.

وأعدت رئاسة شؤون المسجد - وفقا لوكالة الأنباء السعودية- خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة زائرى المسجد، وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.

وركزت فى خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسقيا وتعزيز الإجراءات الاحترازية إضافة إلى الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، والاستفادة من قنوات التواصل الحديث فى إيصال الرسالة الإعلامية للمتلقى قبل وصوله للمسجد النبوي، تسهيلًا على الزائرين وحرصًا على سلامتهم وراحتهم.

وعملت الوكالة على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية فى المسجد النبوى ليكون العمل تنسيقيًا تكامليًا بين مختلف القطاعات، ليحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة فى التعامل مع الأمور الطارئة.

 


السعودية

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الإجراءات الاحترازية

المسجد النبوي

المسجد الحرام

موسم الحج 2021

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