التخطيط: الإصلاح الهيكلى سيضاعف حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الصادرات

كتبت أسماء أمين

كشفت الدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط ،عن مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات لتصل إلى 20% عام 2024 مقارنة بـ 10% عام 2020، نتيجة لتطبيق البرنامج القومى للاصلاح الهيكلي فى مصر .

وأوضحت مستشارة وزيرة التخطيط لـ"اليوم السابع"، أنه من المستهدف زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع لتتراوح ما بين 18% لـ 20% عام 2024 مقارنةً بـ12.5% عام 2020، حيث من المستهدف توفير ما بين 400 لـ 460 ألف فرصة عمل سنوياً بالقطاع حتى 2024.

ويستهدف البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى زيادة الوزن النسبى لـ3 قطاعات فى الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، وهى «الصناعات التحويلية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

ومن المستهدف أن تصل القطاعات الإنتاجية الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2023/2024 لتتراوح بين 30% و35%.