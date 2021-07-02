الاستخبارات العراقية تحبط محاولة تفجير خط ناقل للطاقة في صلاح الدين

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط تفجير الخط الناقل للطاقة في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين بحزام ناسف.



وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إنه من خلال متابعة العناصر الإرهابية التي تعمل على تفجير الخطوط الناقلة للطاقة، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير الخط الناقل للطاقة (11) في جزيرة السلام ناحية الصينية قضاء بيجي الناقل للطاقة الكهربائية من قضاء تكريت إلى عدد من القرى بحزام ناسف".



وأضافت الخلية أنه تم تفكيك الحزام الناسف من قبل خبير المتفجرات.