الإبل المصرية تتوافد على مدينة العلمين استعدادا لبطولة سباق الهجن.. فيديو وصور

العلمين - محمد حسين

بدأت فى ميدان سباق الهجن بالعلمين الاستعدادات فى أحدث مضمار لسباقات الهجن بالساحل الشمالى بمدينة العلمين، لخوض التنافس على بطولة سباق بين 500 جمل من هجن السباقات من محافظات مصر لخوض السباق.

وبطولة السباق المقرر انطلاقها اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح مضمار سباق الهجن بمدينة العلمين، أحدث صروح رياضة الهجن على أرض مصر. ورصد "اليوم السابع" وصول الهجن العربية الأصيلة من محافظات سيناء وصعيد مصر والوادى الجديد.

وقام الهجانة المرافقون لها باستكشاف موقع مضمار الهجن وإجراء تدريبات لها على مساره الجديد لتهيئتها لخوض السباق، وأقيم بجوار مسار المضمار خيام فيها أقام الهجانة والمدربون وأطقم العمل المرفقة لقوافل الهجن.

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن السباق ينظم بدعم ورعاية من اتحاد الهجن الإماراتى الذى سيقدم جوائز مالية للهجانة المشاركين، فى إطار تواصل دعم الإمارات لتشجيع رياضة الهجن فى كل محافظات مصر.

وأشار إلى أن المشاركين فى السباق حضروا من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والسويس والشرقية والقاهرة والوادى الجديد ومطروح والأقصر وسوهاج وأسوان والمنيا، فضلا عن متابعين وجمهور من عشاق رياضة الهجن من أشقاء عرب من كل الدول العربية.

وقال رئيس الاتحاد المصرى للهجن إن فعاليات السباق تتواصل من الجمعة حتى الأحد بأشواط خلالها تتنافس الهجن بفئات حسب السن وتصنيفها وفقا لسلالاتها.



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الابل-المصرية-فى-العلمين



الابل-تتهادى



الابل-تستعد-للسباق



الابل-ومن-خلفها-علم-مصر-والامارات



الاعلام-تزين-الميدان



الخيام-وبداخلها-الهجانه



الهجانه-(2)



الهجانه



الهجن-تستعد



الهجن-فى-العلمين



الهحن-تستعد-للسباق



تقاليد-عربيه-على-هامش-المهرجان



خيام-الهجانه



فى-مضمار-السباق



لافتات-الترحيب



مشاركة-من-كل-المحافظات



ميدان-السباق



هجانه-مصريين



هجانه-من-كل-انحاء-مصر