الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى الآن هو 1511 مسجدًا، منها 1391 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجدًا صيانة وترميمًا.



وقالت الوزارة إن المساجد المقرر افتتاحها هى:

مديرية أوقاف الشرقية

1. العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير.

2. هرماس رضوان – أولاد صقر.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. البحرى – الكفر الشرقى – الحامول شرق.

4. الكبير بمحلة موسى.

مديرية أوقاف الغربية

5. عزبة أبو ناجي- دخميس المحلة الكبرى.

مديرية أوقاف الإسكندرية

6. التنعيم- المنشية البحرية- قسم المنتزه الثالث.

مديرية أوقاف أسيوط

7. الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب.

مديرية أوقاف المنوفية

8. المفتاح العربى – الخطاطبة- مركز السادات.



وكانت وزارة الأوقاف أكدت أنها تضع عمارة المساجد فى مقدمة أولوياتها، حيث تم خلال 7 سنوات، إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد بمعرفة الوزارة ومن أموالها بمبلغ (3,973,399,186) جنيهًا، بالإضافة إلى ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف بنحو (3,2) مليار جنيه، ليكون إجمالى ما تم صرفه 7 مليارات جنيه فى إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى تقرير حديث لها أنها تمكنت خلال 7 سنوات من الانتهاء من فرش نحو 10246 مسجدًا، بإجمالى مساحات سجاد نحو 3499793 مترا، بتكلفة إجمالية 500,091,250 جنيها، كما أوضح التقرير أن الوزارة استطاعت تحقيق رقمًا قياسيًّا فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (1503) مسجاد جديدة فى الفترة من 4 ديسمبر 2020م حتى يوم الجمعة 25 يونيه الجارى، ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

