وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - "إن شرطة محافظة ديالي ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت من القبض على ما يسمى مسؤول عصابات داعش الإرهابية في قضاء المقدادية"، حيث تمت هذه العملية بعد نصب كمين محكم له ودهم إحدى المنازل المتروكة في بساتين قرية الشيحة بمنطقة الصدور.

وأشارت إلى أن الإرهابي مطلوب بعدة قضايا وفق أحكام المادة 4 إرهاب، كان آخرها تنفيذ عملية قتل على أحد منتسبي الحشد الشعبي وولده في قضاء المقدادية، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.