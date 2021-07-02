اليوم السابع
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الجمعة، 02 يوليه 2021 10:17 م
أكرم القصاص
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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان

الجمعة، 02 يوليه 2021 09:10 م
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان مسيرة منددة بالاستيطان- أرشيفية
أ ش أ

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أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيون، بالاختناق الشديد اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
 
وأفاد الناطق الإعلامي باسم إقليم قلقيلية مراد شتيوي - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن جيش الاحتلال استهدف المشاركين في المسيرة بوابل من قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.
 
وأضاف أن كل ما مارسه الاحتلال من وسائل قمعية بمختلف أشكالها لم يثن أهالي القرية عن الاستمرار في الخروج في مسيرتهم يومي الجمعة والسبت، حتى تحقيق كامل أهدافها.

قمع الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلي

الاستيطان

فلسطين

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