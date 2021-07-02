اليوم السابع
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الجمعة، 02 يوليه 2021 04:22 م
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إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:44 م
إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس الشرطة الإسرائيلية
أ ش أ

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أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق اليوم/الجمعة/ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، قوله"إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالرأس، والعشرات بالاختناق، كما تم استهداف مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز، خلال المواجهات في جبل صبيح.
 
وشارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة.

إسرائيل

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

القدس

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