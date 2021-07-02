اليوم السابع
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الجمعة، 02 يوليه 2021 10:16 م
أكرم القصاص
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إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة فى العراق بعبوة وحزام ناسفين

الجمعة، 02 يوليه 2021 10:02 م
إحباط محاولة جديدة لاستهداف أبراج الطاقة فى العراق بعبوة وحزام ناسفين عناصر من الجيش العراقى
كتب وكالات

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، اليوم الجمعة إحباط محاولة جديدة لتفجير أحد أعمدة الكهرباء فى جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين، بحسب "روسيا اليوم".

 

وكتبت فى بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من إحباط محاولة تفجير حزام وعبوة ناسفين موضوعين على أحد الأعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية فى قرية جوزة فى جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين".

 

وأضافت: "فككت العبوة والحزام من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات"،  وأفادت تقارير إعلامية فى العراق، بانقطاع التيار الكهربائى فى جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.

 

وفى الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة فى العراق للاستهداف مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم "داعش" الإرهابى بهذه الاعتداءات.

 

 


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