أمين "الأعلى للمستشفيات الجامعية": وصلنا لصفر إصابات بكورونا فى بعض المستشفيات

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن أعراض متلازمة ما بعد كورونا تشمل تسارعا فى ضربات القلب والقلق والاكتئاب، ومن 10 لـ20% من المعافين يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: "متلازمة كورونا تكون هناك شعور ببعض الأعراض بعد التعافى، ومنها إرهاق، وسعال، وألم فى الصدر وصعوبة فى النوم بشكل مريح، ويستمر مع المتعافى الاكتئاب والإعياء العام وعدم عودة القدرة الذهنية قبل الإصابة، ولو فضلت الأعراض بعد 4 أسابيع تكون متلازمة كورونا أو كورونا طويلة الأمد".



وتابع: "هناك عيادات متخصصة فى المستشفيات الجامعية للتعامل مع مثل هذا النواع من المرض، وليست عيادة لتخصص واحد، ومنها أمراض تتعلق بالصدر والقلب والأمراض النفسية والعصبية، والعيادات فى أرجاء الجمهورية، كما أن هناك مستشفيات جامعية سجلت صفر إصابات كورونا فى هذه الفترة، وهناك انخفاضا فى الإصابات بكورونا، ما يدل على تجاوز ذروة الموجة الثالثة لكورونا".