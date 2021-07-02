اليوم السابع
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الجمعة، 02 يوليه 2021 08:04 م
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أسعار النفط تسجل 75.64 دولار لبرنت و 75.08دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 75.64 دولار لبرنت و 75.08دولار للخام الأمريكى نفط - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، سعر 75.64 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بعد أن ارتفعت 1.6% أمس الخميس، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.08 دولار للبرميل وذلك بعد أن ارتفعت 2.4% أمس الخميس .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط  اليوم شهدت انخفاضًا، وذلك بعد أن أرجأ وزراء تحالف أوبك بلس اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج .

وكانت أسعار النفط، قد سجلت مكاسب أسبوعية، هي الخامسة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 3.4.%


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