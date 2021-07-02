أسعار النفط تسجل 75.64 دولار لبرنت و 75.08دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، سعر 75.64 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بعد أن ارتفعت 1.6% أمس الخميس، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.08 دولار للبرميل وذلك بعد أن ارتفعت 2.4% أمس الخميس .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم شهدت انخفاضًا، وذلك بعد أن أرجأ وزراء تحالف أوبك بلس اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج .

وكانت أسعار النفط، قد سجلت مكاسب أسبوعية، هي الخامسة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 3.4.%