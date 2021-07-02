اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة.. البلطى بين 20-24 جنيها

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:03 م
أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة.. البلطى بين 20-24 جنيها سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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سجلت أسعار السمك اليوم الجمعة 2-7 - 2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة لمعظم الأصناف عدا ارتفاع طفيف في أسعار البلطي المزارع حيث سجل سعر الكيلو 20-24 جنيها للبلطى مزارع 1 مقابل 20-22  جنيها للكيلو. 
 
كما استقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو. 
 
وتراوح سعر البورى 1 بين ، 50-60 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 43-47 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها ، سجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.   
 
 
 
 

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