أخبار مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كتاب أثرى

نشر اليوم السابع خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كتاب أثرى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

الحماية المدنية بالإسكندرية تنتشل جثتين من أسفل عقار الدخيلة المنهار

انتشلت قبل قليل، قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، جثتين من تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار وهما "نورا صابر 67 عاما، وعبير 37 عاما"، ليرتفع عدد ضحايا العقار لـ5 متوفين، وجارى البحث عن جثة أخري.

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كتاب أثرى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أسامة دياب مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري بالمخالفة لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

عائدون للحياة.. أحياء صارعوا الموت تحت أنقاض عقار الإسكندرية

أنقذ رجال الدفاع المدنى بالإسكندرية، سيدة خمسينية ظلت تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة الدخيلة لأكثر من 24 ساعة متواصلة تقاوم وتصارع الموت، حتى انتشالها ونقلها إلى المستشفى تحت الرعاية الصحية.

بعد أكثر من 100 عام.. تعرف على الناجية الوحيدة من أسطورة الشر ريا وسكينة

آخر ما تبقى من أسطورة الشر ريا وسكينة، هو منزلهما فى منطقة اللبان بالإسكندرية، والذى كان يقع خلف قسم اللبان مباشرة وهو المنزل الذى أقامت فيه العصابة، وشهد 3 حالات للقتل.

ويقدم اليوم السابع تقريرا جديدا من أمام منزل أشهر سفاحتين عرفتهما مصر خلال المائة عام الماضية ريا وسكينة، حيث قال الحاج متولى أحد سكان منطقة اللبان إنه بوفاة ابنة ريا انتهى آخر سلالة من نسل أشهر سفاحتين عرفتهم الإسكندرية خلال القرن الماضى، لافتًا إلى أن منزلهما فى منطقة اللبان والذى عاشت فيه ريا، شهد 3 حالات خطف وقتل للسيدات.

تحطم طائرة شحن من طراز بوينج 737 بعد فشل بالمحركات فى هونولولو

تحطمت طائرة شحن من طراز بوينج 737 بعد فشل بالمحركات في هونولولو، حسبما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، ولم تذكر السلطات حتى الأن عن ضحايا أو مصابين.

لطلاب الثانوية العامة .. 20 خطوة مهمة مطلوبة داخل لجنة الامتحان.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ 10 يوليو الجارى، نقدم فى التقرير التالى تعليمات وخطوات يجب على الطالب القيام بها داخل لجنة الامتحان.

يورو 2020.. موراتا وشاكيرى على رأس التشكيل الرسمى لمباراة إسبانيا وسويسرا

أعلن لويس إنريكى، المدير الفني للمنتخب الإسبانى، وفلادمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "جازبروم آرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري.

تحذيرات مهمة من الأرصاد.. درجة الحرارة تصل 44 فى هذه المناطق

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة عن حالة الطقس، وارتفاع درجات الحرارة، وأبرز الظواهر الجوية بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع ، تقديم شروق وجدى.

لطلاب الثانوية العامة.. جدد نشاطك وقوى ذاكرتك بـ 8 مشروبات صحية وقت الامتحانات

خلال الموجة الحارة التى تشهدها البلاد حاليا ودخول موسم الامتحانات هناك بعض المشروبات التى تحتوى على مركبات طبيعية منشطة للذهن وتدعم وظائف الدماغ، وتساعد على التركيز خاصة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة فى وقت الامتحانات من أجل إنجاز مهامهم وتحقيق النجاح، ووفقًا لتقرير منشور بموقع "Healthline" فإن هناك مجموعة من المشروبات مفيدة للتركيز والاستيعاب.

غلق جناح بمعرض الكتاب بسبب تزوير 50 ألف كتاب لتاجر بسور الأزبكية

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه في ضوء الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فقد قامت مباحث المصنفات بالتنسيق مع اتحاد الناشرين المصريين بضبط كمية كبيرة جدًا من الكتب المزورة لعدد كبير من الناشرين المصريين والعرب وتم مصادرة الكتب، التي يبلغ عدد 50 ألف كتاب.

يورو 2020 .. عقل فيالى يمنح إيطاليا 4000 طريقة لإرباك الخصوم

نشرت صحيفة "صن" الانجليزية تقريرا مثيرا عن جيانلوكا فيالي مساعد المدير الفني للمنتخب الايطالي روبرتو مانشيني، وكيف ساهم بشكل كبير في تطوير الركلات الحرة للاعبين، حيث بإمكانه إيجاد أكثر من 4000 طريقة مختلفة لإرباك الخصم.

الروبوت زيكو.. مشروع تخرج طلاب حاسبات كفر الشيخ يقدم المشروبات بالمقاهى

ابتكر طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، روبوت ذكى ضمن مشروع التخرج للطلاب من الكلية، تم مناقشته فى الكيلة، ويتولى الروبوت تقديم المشروبات للمترددين على المقاهى وذلك لمجابهة فيروس كورونا.

"وقعوا من الدور الخامس".. خناقة زوجية تنتهى بوفاة الزوجة وإصابة الزوج بالطالبية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها نتيجة سقوطهما من الطابق الخامس في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن خلافات زوجية دفعت الزوجة لإلقاء نفسها، وعندما حاول زوجها الإسراع لنجدتها اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس للرابع، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات بجسده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قتلى وجرحى جراء انفجار فى أكبر مصفاة نفط برومانيا.. فيديو وصور

فقد شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح وحروق مختلفة نتيجة الانفجار والحريق الذى أعقبه في مصفاة "بتروميديا" للنفط بالقرب من مدينة كونستانتا الساحلية شرقي رومانيا.

الزمالك ينفى الموافقة على إعارة "الونش" للنصر السعودي و"زيزو" لاتحاد جدة

نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، موافقتها على إعارة محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو ثنائي الفريق لناديين سعوديين.