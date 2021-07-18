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مستشارة وزيرة الصحة: أولوية للراغبين بالسفر فى تلقى لقاحات كورونا

الأحد، 18 يوليه 2021 12:42 ص
مستشارة وزيرة الصحة: أولوية للراغبين بالسفر فى تلقى لقاحات كورونا الدكتورة نهى عاصم
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الوزارة ستولى إهتماماً بالمصريين الذين يريدون الحصول على لقاح كورونا، على وجه السرعة نظراً لسفرهم لخارج البلاد، لافتة إلى أن الراغبين في ذلك عليهم تقديم ما يثبت ذلك وسيحصلون على اللقاح، وتابعت:"الوزارة تستعد لإصدار شهادات لقاح كورونا للمسافرين للخارج".

وأضافت "نهى عاصم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة "mbcمصر"، أن يومى الوقفة وأول يوم العيد سيكونان إجازة ويتم ترحيل المواطنين الذين حدد لهم الحصول على التطعيم إلى اليومين التاليين لبعد أول أيام العيد.

وأكدت "نهى عاصم"، أن الوزارة تعمل على التوسع في مراكز الحصول على اللقاح، من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن المواطنين في زمن قياسى، حرصاً على صحة المصريين.


اخبار كورونا

اللقاح

اخبار مصر

وزارة الصحة

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