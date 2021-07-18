مدير صندوق النقد الدولى: حياه كريمة من أفضل برامج التنمية المستدامة حول العالم

كتب- أحمد صلاح العزب

قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، إن الأمم المتحدة في إطار متابعتها لبرامج التنمية المستدامة حول العالم تحاول أن ترى نماذجا يمكن الاستفادة منها على مستوى العالم، وليست على مستوى الدولة فقط، مضيفا أن مبادرة حياه كريمة تعتبر من أفضل برامج التنمية المستدامة حول العالم كما أشارت التقارير.

وتابع مدير صندوق النقد الدولى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة من مصر، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الدولة المصرية نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المبادرة ستعمل على تحقيق زيادة في فرص العمل، وتعمل على تشغيل العديد من الشركات في الكثير من المجالات.

من جانب أخر، يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.