اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ قنا يأمر بنقل شاب متشرد الى مقر إقامته بالجيزة

الأحد، 18 يوليه 2021 12:34 ص
محافظ قنا يأمر بنقل شاب متشرد الى مقر إقامته بالجيزة الشاب
فريق المحافظات

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وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مسئولى الوحدة المحلية لمدينة قنا بفحص حالة شاب وتقديم الدعم اللازم له، فى استجابة سريعة للاستغاثة التى انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تواجد أحد الشباب المتشرد  ويحتاج إلى رعاية .
 
 
 
وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا إلى موقع تواجد الشاب المتشرد، وتبين أن الشاب يقيم بمحافظة الجيزة، كما أمر محافظ قنا بتقديم الدعم اللازم له.
 
 
 
وحجزت المحافظة،  تذكرة سفر للشاب فى أحد الأتوبيسات المتجه إلى محافظة الجيزة الساعة 11 مساء اليوم لإعادته إلى محل إقامته.
 
 
 
               

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