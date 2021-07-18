بدء التشغيل التجريبى للرى الذكى بعزبة سالم فى المحلة الكبرى

كتبت ـ أسماء نصار

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم بدء التشغيل التجريبي لتجربة الري الذكى بعزبة سالم بمدينة المحلة الكبرى من خلال تركيب نظام رى ذكى متكامل لترشيد استخدام المياه وقياس مؤشرات التربة المختلفة والتحكم فى عملية الرى والتسميد من خلال استخدام تطبيق حديث على الموبايل يسمح بإدارة عملية الرى والتسميد عن بعد لتحقيق أعلى كفاءة فى استخدام المياه.

من جانبه، أوضح المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن مقياس الرطوبة هو أحد تطبيقات الرى الذكى ، فنحن نتحدث دائما عن الرى الحديث الذى يعد أحد أنظمة الرى بالرش أو بالتنقيط.

أضاف غانم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الفرق بين أنظمة الرى الحديث المستهدف به الأراضى القديمة فى الدلتا، موضحا أن الرى بالتنقيط هو عبارة عن خطوط توضع على التربة بحيث تتمكن من توصيل المياه لبذور النبات بشكل مباشر وهو ما يساهم فى توفير المياه فى عملية الرى بدلا من الغمر وهى الطريقة التى تطبق بأن يقوم المزارع بغمر الأرض بالمياه .

أوضح غانم، أن الرى الذكى عبارة عن تطبيقات متعددة لكن ما نسعى لتطبيقه حاليا هو مقياس الرطوبة وهو مقياس يدوى بسيط عبارة عن عمود معدنى له مؤشر يتم وضعه فى التربة والمؤشر له ثلاث درجات جافة او مشبعة او رطبة ومن خلال هذا المؤشر يمكن مدى تحديد احتياج التربة للرى من عدمه حيث يعلم اذا كانت التربة مليئة بالمياه أم لا وبالتالى يتم وقف عملية الرى او البدء فيها.

أضاف غانم، أن المزارع كان يعتمد على خبرته الذاتية ويحدد عملية الرى لكن مقياس الرطوبة يجعله أكثر دقة، وبالتالى فمن الممكن أن يروى مثلا كل يومين بدلا من كل يوم .

وتابع غانم، أن الوزارة تتحرك فى هذا الأمر بعدة اتجاهات من خلال إدارات التوجيه المائى، حيث تقوم بالتواصل مع المزارعين وتبقى استفساراتهم، ويتم تنظيم لقاءات وندوات معهم بحيث يتم شرح تقنيات الرى الحديث، والرى الذكى للمزارعين بحيث اذا كان يرغب أحد منهم فى استخدام أى نظام يكون لديه كافة التفاصيل.