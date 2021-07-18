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الصحة تكشف عن 6 إجراءات للطلاب للوقاية من فيروس كورونا

الأحد، 18 يوليه 2021 12:00 ص
الصحة تكشف عن 6 إجراءات للطلاب للوقاية من فيروس كورونا الطلاب خلال الامتحانات
كتب وليد عبد السلام

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طالبت وزارة الصحة والسكان، الطلاب بالالتزام بالاجراءات الاحترازية طوال فترة الإمتحانات للوقاية من عدوي كورونا ، ووجهت الوزارة الطلاب بالحرص علي الكمامة ومطهر اليدين والمناديل الورقية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل للطلاب الحصول علي الأدوات الامتحانية المطلوبة فقط مع زجاجة مياه شخصية، مؤكدة أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.


الصحة

الامتحانات

الطلاب

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