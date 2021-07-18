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استعجال تقرير المعمل الجنائى لكشف أسباب حريق عقار ميدان الساعة في الجيزة

الأحد، 18 يوليه 2021 01:00 ص
استعجال تقرير المعمل الجنائى لكشف أسباب حريق عقار ميدان الساعة في الجيزة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة، في جنوب الجيزة تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص الأدلة التى تم تجميعها من موقع حريق عقار ميدان الساعة بمنطقة فيصل، المكون من 13 طابقا، للوقوف على ظروفه وملابساته.
 
وكشفت التحقيقات أن النيران اشتعلت في معرض سجاد بالطابق الأرضي في العقار، وامتدت للطابقين الثاني والثالث، والتهمت "سوبر ماركت" ومحل ملابس بالعقار.
 
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقي العقار والعقارات المجاورة، وتم إجراء عمليات التبريد والتعقيم لمنع تجدد اشتعال النيران.
 
 

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