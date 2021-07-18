أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد "الخالق الحميد" بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بأنه تم الانتهاء من فرش مسجد جديد من مساجد المديرية بسجاد الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف لفرش المساجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تشرفت مديرية الأوقاف من فرش مسجد جديد من مساجد المديرية، وهو مسجد "الخالق الحميد" بمدينة الأقصر والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، موجهاً جزيل الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.

وفى نفس السياق، أعلن سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم إنهاء خطة استعدادات مديرية أوقاف الأقصر الخاصة بعيد الأضحى المبارك لعام 1442 هـ / 20212 م، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه تشمل خطة التجهيزات لعيد الأضحى المبارك، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لعيد الأضحى وصلاته، وعقد اجتماع مع قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، وكذلك تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمساجد والزوايا خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم تحديد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك، والتى تصل لحوالى 1300 مسجد على مستوى محافظة الأقصر وهى التى تقام بها صلاة الجمعة، بجانب التنسيق مع جميع الجهات ذات الإختصاص بمحافظة الأقصر بشأن عيد الأضحى المبارك وصلاته، وذلك حتى تسير الأمور نحو الأفضل فى هذه الأيام الطيبة، بجانب مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع بيع صكوك الأضاحى بالمديرية.