4 أماكن لاتفوتك لو هتقضى عيد الأضحى فى رأس البر.. صور

دمياط معتز الشربينى

يعد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، أحد أقدم المصايف المعروفة وهو مصيف العائلات، ليس فقط لأبناء محافظة دمياط ولكن لأبناء المحافظات المجاورة أيضا، حيث يتردد عليه العديد من السياسيين والفنانين والكتاب والصحفيين.

ويتمتع المصيف بالهدوء، ما جعله مقصد الباحثين عن المتعة والتنزه خلال أجازة عيد الفطر الأضحى المبارك، ويضم المصيف العديد من المناطق الجميلة والجذابة التى يقبل عليها المصيفون ورواد اليوم الواحد للاستمتاع وأهمها منطقة شاطىء البلاج، و الجربى، وشارع النيل و اللسان.

شاطىء البلاج

ويضم المصيف عددا من الشواطئ المجانية الممتدة بطول رأس البر ويحتل الشاطىء مساحة كبيرة وعدد كبير من الشواطىء منها شاطئ شارع 33، 51، 63، 77،89،101 ، و شاطئ الخليج وشارع المديرية ، شاطئ العائلات و شواطىء نودى القوات المسلحة 1 ،2 الراتب وهى اغلبها شواطىء مجانية تستقبل روادها على مدار اليوم منذ الساعات الأولى للصباح ويتوافر على هذه الشواطىء خدمة الانقاذ حيث يتوافر 120متقذ يعملون عل مدار اليوم للحفاظ على حياة المصطافين.

منطقة الجربى

كما يتميز المصيف بوجود منطقة الجربى هى المنطقة التى تطل على شاطئ نهر النيل وتضم العديد من الكازينوهات وعدد من النوادى منها نادى المحامين، الحكمة والشرطة والقضاة والمهندسين ، وهى نوادى تفرض رسم دخول لروادها من المواطنين.

منطقة اللسان

تمثل منطقة اللسان أشهر الأماكن السياحية الجذابة فى رأس البر وهى المنطقة التى حباها بها الله، بالخصوصية والتفرد حيث أنها التقاء البحر بالنخيل وهى مقصد كثير من رواد مصيف رأس البر الباحثين عن المتعة والجمال، وايضا عدد كبير من هواة الصيد وخاصة صيد العصارى.

شارع النيل

يمثل شارع النيل برأس البر واحد من المعالم الرئيسية يقصده محبى ورواد المصيف الفسحة وشراء كافة المستلزمات من ملابس ولعب وإكسسوارات وكل مستلزمات البحر والسباحة، وهو يبدأ العمل به فى الفترات المسائية ويستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، ويشهد اقبالا متزايدا من رواد المصيف خلال يومى الخميس والجمعة.