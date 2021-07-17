15 ألف لتر لتعقيم المسجد الحرام و7 كاميرات لرصد درجة حرارة الحجاج.. صور

كتب محمد تهامى زكى

كشف محمد بن مصلح الجابرى، الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، أن مسطحات المسجد الحرام ومرافقه تم تعقيمها بنحو 15 ألف لتر، قبيل استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء طواف القدوم.



تعقيم المسجد الحرام

ووفقا للموقع الرسمى لشؤون رئاسة الحرمين، أوضح الجابرى، أنه شارك فى أعمال التعقيم، صباح اليوم السبت، أكثر من 50 عاملh يرافقهم 30 مشرف ميدانى على أعمال التطهير والتعطير، كما أسهم أكثر من 500 جهاز آلى لتعقيم الأيدى بخاصية الاستشعار، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوت، فى وقاية ضيوف الرحمن.



عمليات التعقيم فى المسجد الحرام

وأشار الجابرى، إلى أن عمليات التعقيم تمت عقب أداء الفوج الأول للنسك دون إعاقة للحركة، حيث تم تنظيم حركة العاملين فى الوكالة بطريقة منتظمة بداية من تجهيز المواد والأدوات، دون تَأْثِير على مسارات الحجيج، موضحا أن الفترة الزمنية التى استغرقها غسل صحن المطاف قبل وبعد الطواف استغرقت كل عملية 10 دقائق، بينما إجراءات التعقيم لا ترتبط بمدة زمنية محددة، وإنما تتم على مدار الساعة.



العمال أثناء تعقيم المسجد الحرام

وأفاد الجابرى، بأنه قامت 7 كاميرات حرارية عبر آلية التعامل مع الألوان، برصد درجة حرارة الجسم للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، حيث تبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى 6 أمتار عن كل فرد، وهى عالية الدقة وتستطيع تمييز الحاج الذى تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.



جهاز كشف الحرارة للحجاج فى المسجد الحرام

وذكر الجابرى، أن أكثر من 30 ألف عبوة زمزم تم توزيعها للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر أكثر من 60 عربة استيل و15 عربة توزيع على مسارات الطواف تحمل كُلًّا منها 100 عبوة، كما حرصنا على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشرى عن طريق الروبوت، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعى لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه الروبوتات أن تقوم بتوزيع 30 عبوة فى الجولة الواحدة، حيث تستغرق الجولة أقل من 10 دقائق، ‏وباستطاعته العمل لمدة ثمانية ساعات متواصلة، ويمتاز بالوقوف لمدة 20ثانية؛ ليتمكن قاصد بيت الله من أخذ عبوة ماء زمزم.



تعقيم المسجد الحرام

وبين الجابرى، أن استعدادات استقبال باقى الأفواج تمت بفضل الله، ويجرى حَالِيًّا الوقوف ميدانياً مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها بكوادرنا الفنية والخدمية، وتكثيف بالإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.















