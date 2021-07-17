10 خطوات تجعلك تستهلك كهرباء طوال الصيف وتدفع فاتورة أقل.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

أيام قليلة وتبدأ وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تطبيق الاسعار الجديدة على فاتورة الكهرباء بدأ من الخميس المقبل 1 يوليو وفقا لخطة رفع الدعم التى أعلنت عنها الوزارة العام الماضي وتنتهى فى يوليو 2025 ، و ينصح اليوم السابع باتباع هذه الخطوات لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة واستهلاك الكهرباء بشكل سليم، وهى كالاتي:



1- اعتمد على ضوء الشمس طوال النهار و عدم إنارة اللمبات.



2-تأكد من غلق المصابيح فى الغرف الخالية.



3- استبدل اللمبات العادية بلمبات ليد.



4- شغل غسالة الملابس بكامل حمولتها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة ، استخدم المياه الساخنة على درجة حرارة 40 درجة مئوية.



5- شغل السخان قبل احتياجه بـ15 دقيقة ولا تتركه مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.



6- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.



7- احرص على أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.



8- أغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام وافصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.



9-افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر و الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام بفصل الفيشة من المنبع.



10- شغل التكييف على درجة حرارة 24 و احرص على وضع مروحة أمامه يجعله يستهلك كهرباء أقل و يعطى برودة أكثر.

