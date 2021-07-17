اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 01:30 م
أكرم القصاص
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وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح ساينوفاك المضاد لكورونا إلى الفلبين

السبت، 17 يوليه 2021 12:00 م
وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح ساينوفاك المضاد لكورونا إلى الفلبين لقاح كورونا
أ ش أ

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 تسلمت الفلبين اليوم السبت، 1.5 مليون جرعة لقاح إضافية مضادة لفيروس كورونا المستجد مطورة من قبل شركة "ساينوفاك" الصينية للتكنولجيا الحيوية.
 
وذكرت شبكة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الشحنة التي اشترتها الحكومة الفلبينية قد وصلت صباح اليوم إلى مطار نينوي أكينو الدولي على متن طائرة تابعة لشركة (سيبو باسيفيك) للطيران.
 
كانت شحنة مكونة من مليون جرعة من لقاح "ساينوفاك" قد وصلت يوم الأربعاء الماضي إلى الفلبين وتم توزيعها على وحدات الحكومة المحلية ، وبالإضافة إلى لقاح ساينوفاك، فإن الحكومة الفلبينية تتوقع وصول شحنة ثانية مكونة من 1.6 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" عبر آلية (كوفاكس) الهادفة للتوزيع العادل للقاحات، وذلك في أعقاب وصول الشحنة الأولى إلى العاصمة مانيلا يوم الجمعة الماضية.
 
ووفقا للشبكة، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بشكل كامل ضد الفيروس حتى يوم الـ14 من الشهر الجاري قد وصل إلى 4 ملايين و47 ألفا و792 شخصا؛ وذلك منذ انطلاق حملة التطعيمات في شهر مارس الماضي.
 

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