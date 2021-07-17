مياه المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم السبت، على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف نجيب، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة وتوفير كمية المياه اللازمة لاستخدامها فى أعمال الأضاحى والتنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات.

وأشار، إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة والكيميائيين فى مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أى مشكلات تطرأ فى حينها .

وأصدر نجيب، تعليماته بتشكيل غرفة طوارئ بكل فرع من فروع الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى، مشدداً على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 والعمل على حلها فوراً خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأوضح نجيب، أنه يتم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحى التى تؤدى إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحى وتلف بخطوط الشبكات لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.