اليوم السابع
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مياه القليوبية تعلن أرقام رؤساء الأفرع ومديري الأزمات لمواجهة طوارئ عيد الأضحى

السبت، 17 يوليه 2021 04:49 م
مياه القليوبية تعلن أرقام رؤساء الأفرع ومديري الأزمات لمواجهة طوارئ عيد الأضحى المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة الهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار  24 ساعة، وذلك خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الشركة، في بيان لها، اليوم، إلى أن إعلان أرقام مديري الأفرع في إطار سياسة الشركة في استقبال شكاوي العملاء والعمل علي بحصها وحلها بأسرع درجة ممكنة تخفيفًا على المواطنيين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد، شراء حواجز مطاطية ومواد ماصة للزيوت والشحوم لحماية مأخذ محطات "بنها المرشحة- القناطر المرشحة" بمبلغ 670 ألف جنيه.

وقال، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الشركة لحماية مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث نتيجة حوادث تسرب الزيوت والشحوم وضمان استمرارية التشغيل دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك التجربة خطوة جديدة ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة لخطط سلامة ومأمونية المياه بالمحطات المذكورة.

وأشار، إلى أنه تم تنفيذ تدريب ميدانى للعاملين بتلك المحطات على استخدام الحواجز والمواد الماصة فى حالات التسريب وذلك بمأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة بالتعاون مع فريق الشركة لسلامة ومأمونية المياه والعاملين بمحطة القناطر.

أرقام مديرى الفروع بشركة مياه القليوبية 1

أرقام مديرى الفروع بشركة مياه القليوبية 1

 

أرقام مديرى الفروع بشركة مياه القليوبية 2
أرقام مديرى الفروع بشركة مياه القليوبية 2

 


مياه القليوبية

شركة مياه القليوبية

احتفالات عيد الاضحى المبارك

عيد الاضحى المبارك

ارقام مديرى الفروع لمياه القليوبية

طوارئ القليوبية

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