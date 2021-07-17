مياه أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد وتطهير شبكات الصرف الصحى

أسيوط - هيثم البدري

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بجميع مناطق الشركة على مستوى المحافظة، بداية من توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء وعدم إهدارها فى أعمال التنظيف أو غسيل السجاد وغيرها بصورة مبالغ فيها وتوعية الجزارين بعدم إلقاء مخلفات الاضحية فى غرف الصرف الصحى الأمر الذى يعود بالسلب على مستوى الآداء الخدمى، لأن ذلك يتسبب فى حدوث إنسدادات وطفوحات أو انقطاعات، وهذا يتعارض مع رسالة ورؤية الشركة الهادفة للارتقاء بمؤشرات الخدمة المقدمة.

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة استعدت بكافة معداتها لمواجهة أى طفوحات أول انفجارات طارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحسباً لوجود أى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى فضلاً عن مواصلة تنفيذ خطة التطهير الدورية والخطة الاستثنائية المنفذة لغرف ومطابق الصرف الصحى تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الشركة عمدت إلى تشكيل غرفة طوارىء بكل المناطق لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 ، وسرعة حلها بصورة نهائية، والمتابعة المستمرة من فريق الطوارىء وفريق الصيانة المتخصص لمتابعة المشكلات المتعلقة بظهور طفوحات بالشوارع أو أى شكوى تخص توعية المياه وجودتها.

وأشار أيضاً إلى تواجد الكيميائين بمعامل الشركة للقيام برفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه ، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.