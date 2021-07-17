اليوم السابع
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منسق حياة كريمة بالغربية يكشف تفاصيل التكريم من الرئيس السيسى.. لايف

السبت، 17 يوليه 2021 02:26 م
منسق حياة كريمة بالغربية يكشف تفاصيل التكريم من الرئيس السيسى.. لايف عبدالوهاب الحضري منسق لجنة حياة كريمة بمحافظة الغربية
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية ومنسق لجنة حياة كريمة بمحافظة الغربية، والذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول لحياه كريمة.
 
وأعرب الحضري لـ"اليوم السابع" عن سعادته وفرحته بكونه ضمن المكرمين من الرئيس السيسي بعد النجاح الذي تم تحقيقه في تنفيذ مبادرة حياه كريمه على أرض محافظة الغربية، وتحديدا بمركز زفتى والذي يعد المركز الأول الذي يشهد أعمال تطوير القرى، ويضم 54 قرية و88 تابعا فى إطار تطوير الريف المصري.
 
وأضاف أن شعوره بالفرحة كان ممزوجا بالحزن على وفاة والدته قبل التكريم بيومين، وكان التكريم بمثابة دافع له ورفع من روحه المعنوية.
 
 
وأضاف أن مركز زفتى تم اختياره وفقاً لبعض المعايير التي وضعتها القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء من حيث معدلات الفقر ومستوي دخل الأفراد، ومستوى الخدمات في القرى.
 
وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتطوير الريف المصري، وهناك خطط يتم إعدادها في محافظة الغربية برئاسة محافظ الغربية والمكتب الفني للمحافظة ووحده حياه كريمه، تمهيداً لإدراج باقي مراكز المحافظة، حتي تكون المحافظة مستعدة لبدء التنفيذ على أرض الواقع فور صدور توجيهات القيادة السياسية.
 
وأضاف أن مركز زفتى كان به 38 قرية مخدومه بخدمات الصرف الصحي، وتم وضع خطة لتدعيم خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة.
 
وأشار إلى أنه تم توصيل خدمات الصرف الصحي لـ16 قرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، وتم البدء في تنفيذ محطات الرصف وشبكات الصرف وخطوط الانحدار وحققنا نسب تنفيذ عالية حتي الآن، ومن المخطط بنهاية العام الانتهاء من بعض مشروعات الصرف الصحي في بعض القري الجاري العمل بها.
 
وأوضح أنه يتم حالياً عمل مد وتدعيم لخطوط مياه الشرب لتوصيل المياه لكل المواطنين، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بأن لكل مواطن الحق في توصيل المياه والاستفادة من مشروعات الصرف الصحي.
 
وأشار إلى أنه جارى العمل في 6 قري لتوصيل الغاز الطبيعي، وهناك قرية بالفعل بدأت في استخدام الغاز الطبيعي، ونسعى لتخفيف الزحام الشديد وتكدس المواطنين على مستودعات الغاز وتوفير خدمات أفضل لأهالينا.

 


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