اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 07:45 م
أكرم القصاص
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مصرع 3 أشخاص إثر حادث تحطم طائرة جنوب غربي ألمانيا

السبت، 17 يوليه 2021 07:33 م
مصرع 3 أشخاص إثر حادث تحطم طائرة جنوب غربي ألمانيا تحطم طائرة
أ ش أ

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لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء حادث تحطم طائرة بمنطقة غابات بولاية بادن فورتمبيرج، جنوب غربي ألمانيا.
 
وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن الطائرة الخفيفة سقطت بالقرب من بلدة بعد إقلاعها من مطار "شتوتجارت" الدولي بالولاية الألمانية صباح اليوم السبت.
 
وأفادت متحدثة باسم الشركة المملوكة للدولة، والمسئولة عن مراقبة الحركة الجوية لألمانيا المعروفة اختصارًا بـ "دي إف إس" بأن الطائرة كانت تحمل على متنها 3 أشخاص وكانت متجهة إلى مدينة ماجديبورج التي تقع شرقي البلاد وهي عاصمة ولاية ساكسونيا انهالت، مشيرة إلى أن قائد الطائرة المنكوبة لم يرسل أي نداء استغاثة قبل وقوع الحادث.
 
ويعمل أفراد الإنقاذ من أجل استعادة الحطام وانتشال الجثامين، كما صرحت الشرطة بأنه قد تم العثور بالفعل على جهاز التسجيل الخاص بالرحلة، ولا تزال السلطات تبذل الجهد من أجل تحديد سبب التحطم والتعرف على هوية الضحايا
 

تحطم طائرة

ألمانيا

اخبار ألمانيا

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