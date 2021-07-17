اليوم السابع
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مصرع عامل غرقا سقط بترعة الفاروقية بالبلينا جنوب سوهاج

السبت، 17 يوليه 2021 10:49 ص
مصرع عامل غرقا سقط بترعة الفاروقية بالبلينا جنوب سوهاج صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى عامل مصرعه غرقا بترعة الفؤادية دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وذلك على إثر سقوطه بالترعة أثناء سيره على حافتها بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى وتم نقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

وكان اللواء دكتور مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب أفاد فيه بغرق عامل داخل إحدى الترع بدائرة المركز وتم إنتشاله جثة هامدة ونقله للمستشفى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميدر رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد وكيل الفرع ورئيس مباحث المركز بغرق شخص بترعة الفؤادية بناحية بني حميل / دائرة المركز تبين غرق عامل 46 سنة  ويقيم بذات الناحية " وتم إنتشال الجثة " ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال والده 75 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير نجله علي حافة الترعه المشار إليها إختل توازنه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 


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