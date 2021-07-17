اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 02:23 م
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مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى بنى سويف

السبت، 17 يوليه 2021 02:03 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف_ هانى فتحى

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لقى عامل محطة وقود مصرعه، صعقًا بالكهرباء بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، اخطارا من مركز شرطة ببا يفيد بمصرع مصطفى .م .ا 19 عامل  عامل بمحطة وقود مقيم مركز ببا  صعقًا بالكهرباء داخل قرية قمبش التابعة لمركز ببا.

ونقلت سيارة اسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "مصطفى . م . أ " 19 عام، مقيم مركز ببا، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 


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