اليوم السابع
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مصرع طفلة صدمتها سيارة ميكروباص يقودها طفل فى البدرشين بالجيزة

السبت، 17 يوليه 2021 10:05 ص
مصرع طفلة صدمتها سيارة ميكروباص يقودها طفل فى البدرشين بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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لقيت طفلة مصرعها، صدمتها سيارة ميكروباص يقودها طفل بمنطقة البدرشين في الجيزة، وتم ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة اصطدام سيارة بها بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، يقود سيارة ميكروباص، اصطدم بطفلة مما أسفر عن مصرعها.

تم ضبط قائد السيارة، والتحفظ على الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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