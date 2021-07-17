اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 08:36 م
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مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين أثناء تنظيف بيارة صرف صحى بالغربية

السبت، 17 يوليه 2021 08:35 م
مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين أثناء تنظيف بيارة صرف صحى بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شخص مصرعه فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين، وذلك عقب تنظيف بيارة صرف صحي بقرية فرئيس التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.
 
 
تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى يفيد بمصرع شخص يدعى "عمر ع خ" يبلغ من العمر 36 سنة مقيم بقرية فرسيس، وإصابة كل من "محمد م" ، "طاهر م" ، "هشام ا"، وذلك أثناء تنظيف إحدى بيارات الصرف الصحى بالقرية.
 
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتواصلت التحريات أنه عند وجود سد في إحدى بيارات الصرف قام الأهالى بمحاولة تسليكها مما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة الأخرين، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفي زفتى العام وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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