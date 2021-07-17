مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخصين مصرعهما وأصيب، 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوى الغربى المار على مركز ملوى جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا يفيد بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى أمام مدخل مدينة ملوى بالقرب من مصنع سكر ملوى واسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين.

وقال الدكتور أسامة محمد حسانين مدير مستشفى ملوي العام، إن الإصابات تنوعت ما بين كسور مضعفة و سحجات وكدمات و وارتجاج بالجمجمة وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفى المنيا الجامعى نظراً لخطورة حالتهم.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.