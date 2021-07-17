اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 09:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين

السبت، 17 يوليه 2021 08:21 م
مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بقرية في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار فى إحدى قرى البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية شاب تم التوصل لهويته يقيم بقرية أبو رجوان بالبدرشين، خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


مصرع شاب

حادث قطار

البدرشين

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة