مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بقرية في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار فى إحدى قرى البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية شاب تم التوصل لهويته يقيم بقرية أبو رجوان بالبدرشين، خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.