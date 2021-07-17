اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 03:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر أمريكية ترجح ترشيح جين هارتلى سفيرة لدى بريطانيا

السبت، 17 يوليه 2021 02:00 ص
مصادر أمريكية ترجح ترشيح جين هارتلى سفيرة لدى بريطانيا بايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
رجحت مصادر أمريكية، الجمعة، أن تصبح جين هارتلي سفيرة للولايات المتحدة لدى بريطانيا، بعد بحث مطول من جانب إدارة بايدن عن الشخصية المناسبة للمنصب.
 
وأشارت المصادر إلى أن هارتلي عملت من قبل سفيرة لبلادها لدى فرنسا ، كما كانت من كبار المتبرعين في الحملات الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ثم بصورة أقل، للرئيس جو بايدن.
 
وتزامن عملها الدبلوماسي في باريس، مع هجوم إرهابي كبير وقع في عام 2015، وبذلت مساعي حثيثة في التنسيق مع واشنطن لتقديم المساعدة الدبلوماسية في هذه الأزمة.
 
ولفتت إلى أن الرئيس بايدن أمضى شهورًا في البحث عن مرشح لشغل هذا المنصب الرفيع، وهي عملية كانت محل مناقشات مستفيضة بين واشنطن ولندن.
 
 

هارتلى

سفيرة امريكا لدى بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة