اليوم السابع
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مشهد يوثق بطولة قائدا طائرة روسية سقطت فى مقاطعة تومسك بسيبيريا.. فيديو

السبت، 17 يوليه 2021 02:26 م
مشهد يوثق بطولة قائدا طائرة روسية سقطت فى مقاطعة تومسك بسيبيريا.. فيديو الطائرة بعد هبوطها
إيهاب محمد

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أظهر مقطع فيديو جديد للطائرة الروسية التى هبطت اضطراريا، يوم الجمعة، واعتبرت مفقودة قبل أن تعثر عليها السلطات بمقاطعة تومسك، فى سيبيريا، جسم الطائرة غير متضرر بشكل كبير، ما جعل وسائل الإعلام المحلية والعالمية تصف القائد ومساعده بـ"البطلين".

وظهرت الطائرة الروسية في الفيديو الذى نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، مقلوبة رأسا على عقب في غابة من الأشجار، لكن لم تلحق بهيكلها أضرار جسيمة، باستثناء مقدمة الطائرة، التى تضررت نسبيًا.

جاء هذا بعدما أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا، أن الطائرة الروسية التي انقطع الاتصال معها لفترة في سيبيريا، تمكنت من الهبوط الاضطراري، وقد نجا جميع ركابها رغم أنها هبطت مقلوبة، في واقعة أشبه بالمعجزة.

 

 

ووفقا لمصادر محلية، فإن الطائرة من طراز "إيه إن 28" كان على متنها 17 شخصا، أثناء رحلة في منطقة تومسك في سيبيريا.

الطائرة بعد هبوطها
الطائرة بعد هبوطها

 

ووصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الطيارين أناتولي بريتكوف، البالغ من العمر 56 عاما، وفاروح خاسانوف، البالغ من العمر 32 عاما، بـ"الأبطال"، بعدما نجحا في إيصال الركاب إلى بر الأمان.

وتمكن الاثنان من تنفيذ الهبوط الاضطراري، رغم أن محركي الطائرة تعطلا بشكل تام وهي على ارتفاع شاهق، فيما قالت إحدى راكبات الطائرة، وتدعى ناديجدا سيليوتا، إنها عاشت تجربة مخيفة للغاية، وأضافت "كانت هناك غيوم كثيفة، كنا نرتفع في الأجواء قبل أن يبلغنا الطياران بأن المحركات تعطلت، حاولا إعادة تشغيلهما 4 مرات دون جدوى، وكنا في حالة سقوط حر لمدة 15 دقيقة"، واختتمت حديثها بتوجيه الشكر للطيارين، حيث قالت: "شكرا للطيارين اللذين وجدا المنطقة الخالية للهبوط".

 


تحطم طائرة

تومسك

روسيا

سيبيريا

الطائرة الروسية المفقودة

الطائرة المفقودة

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