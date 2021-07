مشهد يوثق بطولة قائدا طائرة روسية سقطت فى مقاطعة تومسك بسيبيريا.. فيديو

أظهر مقطع فيديو جديد للطائرة الروسية التى هبطت اضطراريا، يوم الجمعة، واعتبرت مفقودة قبل أن تعثر عليها السلطات بمقاطعة تومسك، فى سيبيريا، جسم الطائرة غير متضرر بشكل كبير، ما جعل وسائل الإعلام المحلية والعالمية تصف القائد ومساعده بـ"البطلين".

وظهرت الطائرة الروسية في الفيديو الذى نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، مقلوبة رأسا على عقب في غابة من الأشجار، لكن لم تلحق بهيكلها أضرار جسيمة، باستثناء مقدمة الطائرة، التى تضررت نسبيًا.

جاء هذا بعدما أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا، أن الطائرة الروسية التي انقطع الاتصال معها لفترة في سيبيريا، تمكنت من الهبوط الاضطراري، وقد نجا جميع ركابها رغم أنها هبطت مقلوبة، في واقعة أشبه بالمعجزة.

Hero pilots crash land passenger plane in a swamp with all 19 on board surviving pic.twitter.com/WrD9rKD3Nq