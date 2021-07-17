اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 05:34 م
أكرم القصاص
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مستشار الكاظمي يكشف أهداف زيارة رئيس وزراء العراق إلى واشنطن

السبت، 17 يوليه 2021 05:13 م
مستشار الكاظمي يكشف أهداف زيارة رئيس وزراء العراق إلى واشنطن الكاظمي
(وكالات)

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كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن من أهداف زيارة مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة ، مناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الاستشارية الأمريكية، وشرح تحضيرات الانتخابات المرتقبة.

وقال المستشار حسين علاوي، لوكالة الأنباء العراقية، إن زيارة الكاظمي تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي بمرحلته الجديدة، مضيفا أن"الكاظمي يسعى إلى مناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الاستشارية، مؤكدا أن"وضع الجدول الزمني يعني العودة بالعلاقات العراقية - الأمريكية الى مرحلة ما قبل سقوط الموصل العام 2014".

وشدد على أن"الكاظمي يعمل على نقل العلاقات العراقية - الأمريكية من الإطار العسكري إلى الإطار الشامل الذي يرتكز على البعد السياسي – الاقتصادي، مشيرا إلى أن "الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال العمل مع مجموعة الاتصال وصندوق النقد الدولي حول الورقة البيضاء التي طرحتها حكومة الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي بالإضافة الى اللقاء بالمؤسسات الاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال والشركات الأمريكية".

وتابع علاوي أن"الزيارة ستشهد أيضا تقديم شرح لعمل الحكومة العراقية في توفير المناخ الانتخابي لإجراء الانتخابات للسلطة التشريعية من خلال عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار إلى أن " الزيارة ستركز على تعزيز وتطوير الشراكة في مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ،  والتعاون بين الحكومة العراقية والأمريكية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لكيان داعش الإرهابي".

 

 


العراق

الكاظمي

بغداد

الولايات المتحدة

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