محافظ كفر الشيخ: صلاة العيد فى 4 آلاف و500 مسجد وهذه خطة المديريات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات المتعددة، خلال أيام العيد، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير أسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ، والرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، لبيع اللحوم الحمراء بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة ،و تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على توفير الخدمات العامة للمواطنين،وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ،والمراكز الطبية والإسعاف؛ لاستقبال أى حالات مرضية، والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف مع وقف الإجازات بالنسبة لمفتشى التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه جارى تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الإنضمامية ما بين الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على محلات الجزارة، والأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق، موجها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ، مدير الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية؛ لمواجهة أى طوارئ تحدث أثناء العيد، كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتواجد نوبتجية بالمركز الرئيسى بالشركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءًا، وتواجد نوبتجية كيميائى وفنى بالمركز الرئيسى وأخرى لكل محطة على مدار الـ 24 ساعة، وتواجد مشرف فنى وطاقم صيانة لكل محطة وسيارة طوارئ ومهمات ومعدات، وأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رئيس الشركة القابضة للكهرباء بالعمل بنظام الورديات لجميع العاملين بالهندسات على مدار الـ 24 ساعة مع وجود وردية من الإدارة العليا بقطاعات الشركة، وتجهيز المخازن بإدارات الشركة بكافة المهمات المطلوبة وتجهيز كافة الهندسات بالسيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية، وتجهيز وحدات الطوارئ (الديزل) ومحولات متنقلة على مقطورات بالمناطق الهامة وخاصة المرافق والمستشفيات.

ووجه المحافظ، للشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد ، وتقتصر صلاة العيد بالمساجد وعددها 4 ألاف و500 مسجد بكفر الشيخ.

وأكد الشيخ محمد يونس،وكيل وزارة الأوقاف، أنه وجه بتعقيم وتطهير المساجد والبالغ عدده أكثر من 4 ألاف و500 مسجداً بقرى ومدن المحافظة، مشددًا على الالتزام من قبل المصلين بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات مع التنبيه على الأئمة بعمل التوعية الدينية اللازمة قبيل عيد الأضحى المبارك بشأن النظافة وعدم إلقاء بقايا الأضاحى فى الطرقات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت الدكتورة سوسن سلام ،وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع هيئة الإسعاف تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنه تم التنسيق مع كافة إدارات الشئون الصحية على مستوى المحافظة لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أى من مستشفيات المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات بجميع المستشفيات، و تم التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية، واستكمال الناقص منها مع وضع كمية احتياطية بالمخازن، للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة، فيما تم تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة، والاستعداد بتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها بالاستعانة بها عند الحاجة.

وأضافت سلام ،تم تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنع والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفيه للاشتراطات الصحية طبقا للقرار رقم 685 لسنه 1954 وعمل محاضر للمخالفين، وتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور أيمن عبدالاه ،مدير عام مديرية الطب البيطري، على استمرار فتح المجازر بمدن وقرى المحافظة وغدها 19 مجزراً ونقطة ذبح بصفة منتظمة لاستقبال الأضاحى وحتى آخر أيام عيد الأضحى، ومع ذبح أضاحى الأهالى والجمعيات الأهلية تحت الكشف والإشراف البيطرى الكامل بدون رسوم، وتواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى أى شكاوى أو بلاغات عن أى حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، بالإضافة إلى تواجد جميع أطباء المجازر وحتى نهاية أول ايام العيد مع عمل نوبتجيات للأطباء باقى أيام العيد، والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر، والتأكد من جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية، وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.